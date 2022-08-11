David Luiz kimdir, kaç yaşında? David Luiz hangi takımda oynuyor?
Brezilyalı millî futbolcu David Luiz kimdir? David Luiz hangi takımlarda oynadı?
David Luiz 22 Nisan 1987 yılında Brezilya'da dünyaya geldi. Futbola 1999 yılında Brezilya'nın São Paulo kulübünde başlayan David Luiz, 2001 yılına kadar bu takımın alt yapısında forma giydi. 2006-07 sezonu öncesi Portekiz'in köklü kulüplerinden olan Benfica'ya transfer oldu. 2011-2014 yılları arasında Chelsea'de oynadı.
2014-2016 yılları arasında Paris Saint Germain'de forma giyen Luiz 2016 yılında Chelsea'ye geri döndü. 2021 yılında Flamengo'ya transfer oldu. Brezilyalı stoperin sözleşmesi 2022 Aralık ayında bitiyor.
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