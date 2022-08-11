David Luiz kimdir, kaç yaşında? David Luiz hangi takımda oynuyor?

11 Ağustos 2022 Perşembe, 17:34

David Luiz 22 Nisan 1987 yılında Brezilya'da dünyaya geldi. Futbola 1999 yılında Brezilya'nın São Paulo kulübünde başlayan David Luiz, 2001 yılına kadar bu takımın alt yapısında forma giydi. 2006-07 sezonu öncesi Portekiz'in köklü kulüplerinden olan Benfica'ya transfer oldu. 2011-2014 yılları arasında Chelsea'de oynadı.

2014-2016 yılları arasında Paris Saint Germain'de forma giyen Luiz 2016 yılında Chelsea'ye geri döndü. 2021 yılında Flamengo'ya transfer oldu. Brezilyalı stoperin sözleşmesi 2022 Aralık ayında bitiyor.