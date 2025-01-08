Davinson Sanchez: "Hakem izin verdi"
Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, Başakşehir maçı sonrası açıklama yaptı.
Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, kupadaki Başakşehir maçının ardından konuştu.
Kolombiyalı savunma oyuncusu, "Hakem yorumu yapmayı sevmiyorum ama çok fazla şeye izin verildi bu maçta. Oyunun devamlılığı daha önemli. Kendini yer atma gibi şeyler sıkıntı. Kazanabilirdik bu maçı. Birkaç hata yaptık. Top bizdeyken savunmada dikkatli olmalıydık. Birkaç pozisyon değil de genel olarak savunmada daha iyi olmalıydık. Oyunu da iyi okumalıydık. Oyuna iyi odaklanınca, topu yere indirince daha iyi bir takımız. Zaten bizim normalimiz de bu..." dedi.
Davinson Sanchez, gol ve performansları için "Çok iyi çalışıyoruz duran toplara. Hücumda başarılıyız bu konuda. Ancak stoperler olarak önceliğimiz savunma. Kalemizi son zamanlarda gole kapatamıyoruz. Başarsak daha iyi oluruz. İki gol attık ama iki gol yedik." diye konuştu.
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