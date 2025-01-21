Davinson Sanchez: 'İyi hazırlandık demenin bir faydası yok'
Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, Dinamo Kiev karşılaşmasının ardından konuştu.
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Dinamo Kiev maçının ardından konuştu.
Kolombiyalı savunma oyuncusu, "Sonuç iyi değil. İşimizi iyi yaptık, iyi hazırlandık demenin bir faydası yok. Basit pozisyon vermemeliyiz. Top dışarıda mı değil mi emin değilsek son ana kadar mücadele etmeliyiz. Erkek adamız, sorumluluğumuzun bilincinde olmalıyız. Daha iyi mücadele edeceğiz. Maçta çok fazla şans vardı ama bunu kabullenmememiz lazım. Daha iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.
Sanchez, "Bizim takım olarak düşünmemiz gerekiyor, savunma, orta saha, hücum diye değil. Savunmacılar gol atabilir, hücumcular savunmaya yardım eder. Kimseyi suçlu göstermem. Hepimiz sorumluyuz. Savunma kötü, hücum kötü demek doğru değil. Bunlar birer olaydır. Genel bakmalıyız. Savunmada, hücumda hep beraber olmalıyız." ifadelerini kullandı.
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