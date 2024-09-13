Davis Cup'ta rakip Avusturya
A Milli Erkek Tenis Takımı'nın Avusturya ile karşılaşacağı Davis Kupası Dünya Grubu 1 serisi, bugün başlıyor.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre maçlara, 13-14 Eylül tarihlerinde Avusturya'nın Bad Waltersdorf kasabasındaki Sportaktivpark ev sahipliği yapacak.
Yankı Erel, Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Cengiz Aksu ve Koray Kırcı'dan oluşan Türkiye Milli Takımı, kadrosunda Jurij Rodionov, Filip Misolic, Lukas Neumayer, Lucas Miedler ve Alexander Erler'in bulunduğu Avusturya'nın karşısına çıkacak.
Toprak kortta oynanacak seriyi kazanan takım, Davis Kupası Finalleri öncesindeki son aşama elemelere katılmaya hak kazanacak. Kaybeden ekip, Dünya Grubu 1'de kalabilmek için play-off oynayacak.
Etiketler: #Davis Cup #Türkiye Tenis Federasyonu #Avusturya
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