Defans alarm veriyor

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 05:00

Takımda süregelen defans hataları büyük sorun. Savunma adeta alarm veriyor. Sezonun başlamasına az bir zaman kalmış olmasına rağmen önlemlerin alınamaması sıkıntı yaratabilir. Stoper hattı için Jeison Murillo ismi gündeme geldi. Son olarak Celta Vigo’da forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, zaman zaman kademe hataları yapabilen bir isim. Kolombiyalı futbolcunun defansı toparlayabileceğine dair şüpheler var.

Uğurcan Çakır’ın yedeği olarak Göztepeli kaleci İrfan Can transfer edilirse Trabzonspor yönetimi iyi iş çıkarmış olur. Slovenya’daki hazırlık maçlarında sergilenen kötü futbol iyi analiz edilmeli.

Avusturya kampında gereken önlemler alınmazsa Trabzonspor hedeflerine ulaşmakta çok zorlanır. Bordo-Mavililerde Koita ve Kouassi hayal kırıklığı yarattı. Koita kadro dışı kaldı, Kouassi için ayrılık iddiaları devam ediyor.

Trabzonspor’un Avusturya kampında bugün Torino’yla 25 Temmuz’da Empoli ile oynayacağı hazırlık maçları, 30 Temmuz’daki Süper Kupa Finali öncesi takımın son durumunu ortaya koyacak.



Trabzonspor’un kampına taç antrenörü Thomas Gronnemark dahil oldu. Liverpool ve Ajax’ta görev yapan Danimarkalı antrenör, 4 gün taç idmanı yaptıracak.

