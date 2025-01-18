Dele Alli için belirsizlik sürüyor!
Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, takımla antrenmanlara çıkan Dele Alli'nin durumunun belirsiz olduğunu söyledi.
Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, ligde Udinese ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Fabregas, takımla antrenmanlara çıkan Dele Alli'nin geleceğinin belirsiz olduğunu açıkladı.
İspanyol teknik adam, "Bu kadar uzun süre sahalardan uzak kaldıktan sonra onun sözleşme imzalanabilir ve Serie A'da oynayabilir mi?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Bizimle antrenman yapıyor ama uzun süredir oynamadı. Yeniden bir takımın parçası olmanın atmosferini soluyor. Marbella'daki kampta takımla biraz çalıştı. Bizimle gelmesi kulübün isteğiydi. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Dele Alli ile sözleşme imzalanması durumunda İngiliz oyuncuyu hangi rolde gördüğü sorulan Fabregas, "Alli'yi, bizim için çok önemli bir futbolcu olan Nico Paz ile aynı rolde görüyorum. Ona yardım etmek için buradayız ve umarım bir zamanlar olduğu oyuncu haline geri dönebilir." yanıtını verdi.
Aralık ayında Como'ya katılan ve İtalyan ekibiyle antrenmanlara çıkan 28 yaşındaki Dele Alli, son maçına Beşiktaş'ta kiralık olarak oynadığı dönemde Şubat 2023 tarihinde çıkmıştı.
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