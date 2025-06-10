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Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş'a döndü!

Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş'a döndü!

10.06.2025 18:51:00
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Haber Merkezi
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Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş'a döndü!

Portekiz ekibi Rio Ave, Demir Ege Tıknaz için yeterli teklifi bulamadı ve opsiyonunu kullanmadı. Oyuncu Beşiktaş'a geri döndü.

Beşiktaş altyapısından yetişen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz ile ilgili yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

Sercan Dikme'nin haberine göre; Siyah-Beyazlılar'ın Rio Ave'ye kiraladığı Demir Ege Tıknaz için Portekiz ekibi yeterli teklifi bulamadı ve opsiyonu kullanmadı. Bununla birlikte genç yıldız, Beşiktaş'a geri döndü.

Rio Ave kulübü, A Milli Takım kampında bulunan Demir Ege'yi sezon başında 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in oyuncuyu çok beğendiği ve yeni sezonda da kullanmak istediği öğrenildi.

2024/25 sezonunu Rio Ave'de geçiren 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, çıktığı 33 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

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