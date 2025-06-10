Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş'a döndü!

Beşiktaş altyapısından yetişen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz ile ilgili yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

Sercan Dikme'nin haberine göre; Siyah-Beyazlılar'ın Rio Ave'ye kiraladığı Demir Ege Tıknaz için Portekiz ekibi yeterli teklifi bulamadı ve opsiyonu kullanmadı. Bununla birlikte genç yıldız, Beşiktaş'a geri döndü.

Rio Ave kulübü, A Milli Takım kampında bulunan Demir Ege'yi sezon başında 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in oyuncuyu çok beğendiği ve yeni sezonda da kullanmak istediği öğrenildi.

2024/25 sezonunu Rio Ave'de geçiren 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, çıktığı 33 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı.