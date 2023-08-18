Demir Ege Tıknaz: 'Bize rakip fark etmez'

Yayınlanma: 18.08.2023 - 00:51

Güncelleme: 18.08.2023 - 00:51

Beşiktaşlı genç futbolcu Demir Ege Tıknaz, Neftçi Bakü maçının ardından açıklama yaptı.

Demir Ege Tıknaz yaptığı açıklamada, "Öncelikle ben Rachid'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbimiz onunla. Maça gelecek olursak, ilk yarıda biraz gelgitli bir maç oldu ama ikinci yarıda kontrol bizdeydi. Bizim için güzel geçti diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Oyundan çıkmasıyla ilgili de konuşan genç oyuncu, "Doktorlarla da konuştum, çok şükür önemli bir şey yok. Şu anda iyiyim. Bizim için rakip fark etmiyor. Hedefimiz Konferans Ligi'nde son ana kadar gidebilmek. Bu yüzden elimizden geleni yapmaya çalışacağız." Şeklinde konuştu.