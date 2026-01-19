Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımı belli oluyor!

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor'u ağırladı. Maç son anlarda El Bilal Toure'nin attığı golle maçı 1-0 kazandı.

Beşiktaş'ta üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren genç futbolcu Demir Ege Tıknaz maç kadrosunda yer almadı.

Maçın ardından Beşiktaş'ta transfer gelişmesi ortaya çıktı.

TRT Spor'un haberine göre; Portekiz ekiplerinden Braga, Beşiktaş forması giyen Demir Ege Tıknaz için anlaşmaya vardı.

Beşiktaş altyapısından yetişen genç orta saha, daha önce Portekiz Ligi tecrübesini kiralık olarak Rio Ave formasıyla yaşamıştı. Demir Ege, bu süreçte Liga Portugal’da çıktığı 28 resmi maçta 4 gol ve 2 asistle 6 skor katkısı sağladı. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro olarak görülüyor.