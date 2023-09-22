Demir Ege Tıknaz: 'Kötü sonuç değil'
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Demir Ege Tıknaz maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Tıknaz, 'Kötü sonuç değil' dedi.
Beşiktaş'ın, UEFA Konsferans Ligi maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalmasının ardından Demir Ege Tıknaz açıklamalarda bulundu.
İşte Demir Ege Tıknaz'ın açıklamaları:
"Maça çok iyi hazırlandım. Hafta içinde 11'de başlayacağımı biliyordum. Şenol ve Burak Hoca benimle çok fazla konuştular. Bana güven verdiler. Ben de kendimi sahada kendimi çok öz güvenli hissettim. Bunu söyleyebilirim. Maç çok git gelli oldu. Biz de bunu biliyorduk. Mert abi harika bir maç çıkarttı. Buraya galibiyet için geldik ama burada beraberlik de kötü sonuç değil. Diğer maçlarda elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Çok mutlu muyuz, değiliz. Mutsuz da değiliz. Kötü sonuç değil."
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