Demir Ege Tıknaz: 'Shakhtar Donetsk maçına hazır olacağız'

Geçen sezonu Rio Ave'de kiralık geçirerek sezon başında Beşiktaş'a dönen Demir Ege Tıknaz, Wolfsberger AC mağlubiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

"SHAKHTAR DONETSK MAÇINA HAZIR OLACAĞIZ"

3-2 gelen mağlubiyet sonrası genç oyuncunun sözleri şu şekilde:

"Öncelikle Kartal abiyi kutluyorum. İnanılmaz bir gol attı. Kartal abinin dediği gibi geliştirmemiz gereken yönlerimiz var. Hazırlık kampındayız. Böyle müsabakalar oluyor. Nerede baskı yapıp yapmayacağımızı daha iyi çalışmamız gerekiyor. Yeni takım oluşuyor. Yeni oyuncular var. İnşallah beraber oynamaya alışıp Shakhtar Donetsk maçına hazır olacağız."