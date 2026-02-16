2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi kısa kulvar sürat pateni erkekler 500 metrede temsil eden Denis Örs, çeyrek finale yükseldi, Furkan Akar ise elemeleri geçemedi. Peki, Denis Örs kimdir? Milli sporcu Denis Örs kaç yaşında, nereli?

DENİS ÖRS KİMDİR?

Denis Örs, hem Türk hem de Rus kökenli kısa pist sürat pateni sporcusudur. Örs, 28 Nisan 2005 doğumlu olup 2026 yılı itibarıyla 20 yaşındadır.

DENİS ÖRS'ÜN KARİYERİ

Örs, 2020'den itibaren Rusya ulusal şampiyonalarında yarıştı. 2024'ten sonra Türkiye adına uluslararası yarışmalara katılmaya başladı. 2025'te Pekin'deki ISU Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Örs, Almanya'nın Dresden kentindeki Avrupa Şampiyonası'nda 5000 m bayrak yarışında Furkan Akar, Metehan Atan ve Muhammed Bozdağ ile birlikte mücadele etti. Ocak 2026'da Hollanda'daki Avrupa Şampiyonası'nda 500 m ve 1000 m yarışlarında yarıştı ve 2026 Kış Olimpiyatları'nda kısa pist hız pateni 500 m yarışında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.