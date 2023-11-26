Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda kariyer zirvesini gördü!
Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da koşulan Moto3 Dünya Şampiyonası sezonunun son yarışını 5. sırada tamamladı.
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 20. ve son ayağında 5. oldu.
Leopard takımından Jaume Masia'nın şampiyonluğu garantilediği 2023 sezonunun son yarışı, Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde, 20 tur üzerinden yapıldı.
DENİZ ÖNCÜ KARİYER ZİRVESİNİ GÖRDÜ
Liqui Moly Husqvarna Intact takımından Ayumu Sasaki, 2. cepten kalktığı mücadelede damalı bayrağı ilk gördü.???????
Red Bull KTM Ajo takımı pilotu Deniz ise 3. sırada başladığı yarışı 5. sırada bitirdi.
Puanını 223'e çıkaran 20 yaşındaki Deniz, pilotlar klasmanında 4. olarak 2019'dan bu yana yarıştığı Moto3 Dünya Şampiyonası'ndaki en iyi derecesini elde etti.
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