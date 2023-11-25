Milli tekvandoculardan Avrupa Şampiyonası'nda 5 madalya
Milli tekvandocular, 16. Avrupa Poomsae Şampiyonası'nın ilk gününde 1'i altın 5 madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Avusturya’nın Innsbruck kentinde başlayan şampiyonanın ilk gününde 8 kategoride yarışan milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya elde etti.
Erkekler serbest stil 17 yaş altı bireysel kategorie milli sporcu Muhammed Çağrı Gülen altın madalyanın sahibi oldu.
Kadınlar 18-30 yaş bireysel kategorisinde Şeyda Nur Yavuz ile serbest stil 17 yaş üstü pair kategorisinde Gülsena Karakuyulu Ertunç ve Aykut Taşgın ikilisi gümüş madalya kazandı.
Erkekler 18-30 yaş bireysel kategorisinde Muhammed Emir Yılmaz ile kadınlar serbest stil 17 yaş altı bireysel kategorisinde Ecrin Yanıt bronz madalya elde etti.
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