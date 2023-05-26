Deniz Türüç: 'Fenerbahçe'yi seviyorum ama Başakşehir için savaşacağım'
Medipol Başakşehirli Deniz Türüç, 2-2 biten Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Türüç, 'Fenerbahçe'yi seviyorum ama Başakşehir için savaşacağım' dedi.
Medipol Başakşehirli Deniz Türüç, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2 berabere kalıp finale yükseldikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Zor bir maç olacağını bildiklerini söyleyen Deniz, "Zor bir maç oldu, iyi bir atmosfer vardı. Tolunay hocayı tebrik etmek gerekir. Kupayı almak istiyoruz. Herkes bunun için çok heyecanlı. Serdar Gürler ile ilişkimiz çok iyi maçtan önce konuşmuştuk ve ona asist yaptığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.
Son olarak finalde Fenerbahçe ile eşleşmelerine değinen tecrübeli oyuncu, "Hakem çok gergindi bugün. Maça girerken sarı görmem gereksizdi. Fenerbahçe eski takımım, onları çok seviyorum ama orada Başakşehir için savaşacağım." sözlerini sarf etti.
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