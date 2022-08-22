Denizli ile Rize golsüz berabere kaldı!

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 23:31

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Denizlispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Mücadelede etkili olan taraf Çaykur Rizespor olmasına rağmen ev sahibi Denizlispor, oyunu dengelemeye çalışarak sürpriz ataklarla gol aradı ancak beklenen gol gelmeyince taraflar 1 puana razı oldu.

Bu sonuçla Denizlispor ligde ikinci maçında da üç puanla tanışamazken Çaykur Rizespor ise ligin ilk maçında olduğu gibi ikinci maçından da 1 puan alarak puanını 2'ye çıkardı.