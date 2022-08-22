Denizli ile Rize golsüz berabere kaldı!
TFF 1. Lig'in 2. haftasında Denizlispor ile Çaykur Rizespor golsüz berabere kaldı.
TFF 1. Lig'in 2. haftasında Denizlispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Mücadelede etkili olan taraf Çaykur Rizespor olmasına rağmen ev sahibi Denizlispor, oyunu dengelemeye çalışarak sürpriz ataklarla gol aradı ancak beklenen gol gelmeyince taraflar 1 puana razı oldu.
Bu sonuçla Denizlispor ligde ikinci maçında da üç puanla tanışamazken Çaykur Rizespor ise ligin ilk maçında olduğu gibi ikinci maçından da 1 puan alarak puanını 2'ye çıkardı.
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