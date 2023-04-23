Denizlispor küme düştü!

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Yeni Malatyaspor ligden çekildiği için bu sezon iki takımın küme düşeceği Spor Toto 1. Lig'de Denizlispor lige veda etti.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 23.04.2023 - 16:41
Denizlispor küme düştü!
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Spor Toto 1. Lig’de Bodrumspor’a 1-0 yenilen Altaş Denizlispor’un normal sezonun bitimine 4 hafta kala TFF 2. Lig’e düşmesi kesinleşti.

Bodrum’da oynanan maçtaki tek gol, 31. dakikada penaltıdan Hakan Özmert’in ayağından geldi. Bu sonuçla puanını 55 yapan Bodrumspor, Süper Lig’e yükselme yarışında hata yapmadı ve maç fazlasıyla beşinci sıraya yerleşti. Ligde 10 maçtır galibiyet alamayan ve son 8 maçını kaybeden Denizlispor ise, 17 puanla 18. sırada kaldı ve Spor Toto 1. Lig’de küme düşen ilk takım oldu.

Taraftarın tepki gösterdiği Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, MHP’den milletvekili aday adayı olmuş ancak listeye girememişti.


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