Takım can derdinde başkan adaylık!

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 15:43

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 15:43

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, MHP’den milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yapmasının tepkileri sürüyor. Hem ekonomik hem de sportif olarak tarihinin en kötü sezonunu yaşayan yeşil-siyahlı ekip adeta can çekişirken başkan Uz adaylık derdine düşmesi taraftarı da isyan ettirdi. TFF 1. Lig’de 4 Şubat’tan beri galibiyet yüzü görmeyen Denizlispor’un düşme hattındaki rakibi Altınordu’ya 5-2 mağlup olduğu mücadele için İzmir'e gelmeyerek takımı yalnız bırakan başkan Uz’un MHP Denizli İl Başkanlığı binasında gerçekleşen basın toplantısında görülmesi tepkilere neden oldu.

Yeşil siyaha gönül verenler sosyal medyadan, “Takım can derdinde, başkan siyaset peşinde”, "Şehrin en büyük markasını temsil edemeyen şehrin tamamını nasıl temsil edecekmiş", ifadeleriyle Uz'a tepki gösterirken seçim meydanlarında bunun hesabını soracaklarını vurguladı.

Mehmet Uz, pazartesi günü saat 17.00'de İzmir deplasmanında kritik maça çıkan takımı yalnız bıraktı ve MHP aday adaylığı toplantısına katıldı.

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum da spora siyaset karıştırdığını söyleyerek, “Denizlispor taraftarına ve camiasına büyük saygısızlık. Denizlispor bir partinin arka bahçesi değildir. Bu rezalete Denizli halkı izin vermez” dedi.

Yeşil-siyahlılar, ligde 17 puanla ligden çekilen Yeni Malatyaspor’un üstünde 18. sırada yer alıyor.