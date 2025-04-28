Deprem bilinciyle sağlıklı bir yaşam: Spor eğitmeni Semra Saraç’tan yaz öncesi hareket çağrısı

Yayınlanma: 28.04.2025 - 16:03

Güncelleme: 28.04.2025 - 16:03

Uzman Antrenör Semra Saraç, depremlere karşı bilinçlenmenin yalnızca önlem almakla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, “Sağlam bir vücut, zor durumlarda daha dirençli olmayı sağlar. Düzenli spor hem fiziksel hem de psikolojik dayanıklılığı artırır” dedi.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte sağlıklı kilo verme hedeflerinin de gündeme geldiğini belirten Saraç, sporun yalnızca estetik bir kaygı değil, yaşam kalitesini artıran bir alışkanlık olduğunun altını çizdi. Saraç, “Birçok kişi yazın fit görünmek için spora başlıyor. Ancak düzenli egzersiz, afet anlarında da hayat kurtarabilir. Hareket kabiliyetinin yüksek olması, kriz anlarında çok büyük avantaj sağlar” ifadelerini kullandı.

Bireysel ve grup antrenmanlarıyla birçok kişiye sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandıran Semra Saraç, sosyal medya hesabı üzerinden de takipçilerine motivasyon sağlıyor. Saraç, yaz dönemine fit ve zinde bir şekilde girmek isteyenlere egzersize erken başlamalarını ve yaşam tarzı haline getirmelerini tavsiye ediyor.

Deprem gibi ani gelişen olaylara hazırlıklı olmak için güçlü bir bedenin önemine dikkat çeken Saraç, “Sadece yaz için değil, sağlıklı ve dayanıklı bir ömür için sporu hayatımıza almalıyız” diyerek herkesi harekete geçmeye çağırıyor.