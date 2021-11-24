Derbi hakemi Halil Umut Meler Lucescu'yu çıldırttı!

24 Kasım 2021 Çarşamba, 07:34

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda mücadele eden Dinamo Kiev sahasında Bayern Münih'e 2-1 yenildi. Maça pazar günkü Galatasaray-Fenerbahçe derbisini de yöneten Türk hakem Halil Umut Meler damgasını vurdu.

Maçın ardından Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu maçın hakemi Halil Umut Meler'e sert çıkıştı.

Rumen çalıştırıcı, "Bayern Münih maçında verilmeyen penaltımız var. Çok net penaltı. Size şunu söyleyeyim, Avrupa futbolunda büyük takımlar hakemler tarafından korunuyor. Hakemlerin Avrupa'daki büyük takımlara tavrı çok farklı. Bunu biliyordum zaten ama bugün net kanıtlandı. Kaybetmeyi hak etmedik." ifadelerini kullandı.

5 maç sonunda 1 puanda kalan Dinamo Kiev Avrupa kupalarına veda etti.