Derbi öncesi Fenerbahçe'de Emre Mor sevinci
Ağrıları olması sebebiyle son 2 Fenerbahçe idmanında yer almayan takımın genç oyuncularından Emre Mor, idman maçında yer aldı. Emre'nin 2 Ekim'de oynanacak Beşiktaş derbisinde sahada olabileceği kaydedildi.
Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig 'de Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbi maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda yapılan top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idman; U19 takımıyla oynanan antrenman maçıyla tamamlandı.
Ağrıları olması sebebiyle son 2 Fenerbahçe idmanında yer almayan takımın genç oyuncularından Emre Mor, idman maçında yer aldı. Emre'nin 2 Ekim'de oynanacak Beşiktaş derbisinde sahada olabileceği kaydedildi. Yetenekli futbolcuyu dev mücadelede kullanabilecek olması sebebiyle mutlu olan teknik direktör Jorge Jesus'un, Emre'nin durumunu derbi gününe kadar yakından takip edip, kendisini ilk 11'de değerlendirip değerlendirmeyeceğine bu süre içerisinde karar vereceği bildirildi.
King'in durumu belirsiz
Kas ağrısı sebebiyle Norveç milli takımının kadrosundan çıkarılan Joshua King, İstanbul'a döndü. Tecrübeli futbolcunun MR'ının çekildiği ve durumunun yakın süreçte kesinlik kazanacağı belirtildi. Kanarya'da derbi hazırlıkları, bugün yapılacak antrenmanla devam edecek.
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