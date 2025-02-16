Derbide gülen taraf Fenerbahçe Beko: Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü!
Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Erkekler Basketbol ING Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 yenen Fenerbahçe Beko şampiyon oldu.
Karşılaşmanın periyot skorları şu şekilde:
1. periyot: 27 - 19 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 58 - 40 (Fenerbahçe Beko lehine)
3. periyot: 82-60 (Fenerbahçe Beko lehine)
FİNALE NASIL GELDİLER?
Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe Beko, çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ni 87-56 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi. Sarı-lacivertliler, Dörtlü Final'de de Galatasaray'ı 89-74 yenerek adını finale yazdırdı.
Beşiktaş Fibabanka ise çeyrek finalde Anadolu Efes'i 85-80 mağlup ederek Dörtlü Final'e çıktı. Siyah-beyazlılar, sonrasında Mersinspor'u 63-83 yenerek finale yükseldi.
FİNALDE 2. RANDEVU
Türkiye Kupası tarihinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, ikinci kez finalde karşı karşıya geldi.
İki takım, ilk olarak 13 Şubat 2011 tarihinde Kayseri'de oynanan finalde karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe Beko, söz konusu dönemde rakibini 81-72 yenerek üçüncü kez kupayı kazanmıştı.
Sarı-lacivertliler, tarihinde ise bu kupayı 8 kez müzesine götürürken, siyah-beyazlılar 1 kez organizasyonda mutlu sona ulaştı.
MAÇTAN NOTLAR
Basketbol ING Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, Şanlıurfa'da karşı karşıya geldi.
Bakan Bak maçı takip etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka karşılaşmasını takip etti.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da salondaki yerini alarak siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı.
SALON DOLDU
NG Türkiye Kupası finalinde taraftarlar, maçın yapıldığı 11 Nisan Spor Salonu'nu doldurdu.
Şanlıurfa'dan ve birçok farklı illerden gelen sarı-lacivertli ve siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarına final mücadelesinde destek verdi.
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