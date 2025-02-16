Midtjylland maçında yaşananlar sebebiyle... UEFA'dan Fenerbahçe'ye 3 ceza!
UEFA Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye 3 ayrı başlıkta para cezası verdi.
UEFA Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Midtjylland ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta yaşananlar nedeniyle sarı-lacivertlilere ceza verdi.
Kurul, Fenerbahçe'ye, UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 'Bir spor etkinliğine uygun olmayan bir mesajı yaymak' başlığı altında 10 bin Euro para ceza verdi.
Ayrıca Fenerbahçe'ye sahaya madde atılmasından dolayı 10 bin 500 Euro ceza kesildi.
Meşaleler yakılması nedeniyle de 41 bin 500 Euro para cezası alan Fenerbahçe'ye toplam 62 bin Euro para cezası kesildi.
Söz konusu müsabaka 2-2 sona ermiş ve Fenerbahçe play-off turu bileti almıştı.
Etiketler: #fenerbahçe #uefa #ceza
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