Fenerbahçe - Kasımpaşa maçına Polonyalı VAR!
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe bu akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek. Müsabakanın yabancı VAR hakemi de belli oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'de bu akşam Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Ali Şansalan'ın düdük çalacağı maçın yabancı VAR hakemi de belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında yabancı VAR hakemi olarak Polonyalı Daniel Stefanski görev alacak.
Müsabakanın AVAR hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu.
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak.
Etiketler: #fenerbahçe #kasımpaşa #var hakemi
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