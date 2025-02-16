Fenerbahçe - Kasımpaşa maçına Polonyalı VAR!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe bu akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek. Müsabakanın yabancı VAR hakemi de belli oldu.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçına Polonyalı VAR!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.02.2025 - 13:21

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu akşam Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Ali Şansalan'ın düdük çalacağı maçın yabancı VAR hakemi de belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında yabancı VAR hakemi olarak Polonyalı Daniel Stefanski görev alacak.

Müsabakanın AVAR hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu.

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak.


Etiketler: #fenerbahçe #kasımpaşa #var hakemi

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