Derbide kazanan Galatasaray: Fenerbahçe'ye bir ilki yaşattı!

Galatasaray Fuzul, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe İstanbul Jet'i 83-79 mağlup etti.

Derbide kazanan Galatasaray: Fenerbahçe'ye bir ilki yaşattı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2024 - 15:57

Galatasaray Fuzul, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe İstanbul Jet'i 83-79 yendi.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'ndaki derbi maçın ilk çeyreğini 24-16 önde bitiren sarı-kırmızılı ekip, devre arasına da 46-36 üstün girdi. Galatasaray, üçüncü çeyreğini 60-56 önde geçtiği maçı 83-79 kazandı.

İLK KEZ YENİLDİ

Bu sonuçla Galatasaray Fuzul, 3'te 3 yaparak sezona namağlup devam ederken Fenerbahçe İstanbul Jet, ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.


Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #tekerlekli sandalye basketbol ligi

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