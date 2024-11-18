Derbide kazanan Galatasaray: Fenerbahçe'ye bir ilki yaşattı!
Galatasaray Fuzul, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe İstanbul Jet'i 83-79 mağlup etti.
Galatasaray Fuzul, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe İstanbul Jet'i 83-79 yendi.
Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'ndaki derbi maçın ilk çeyreğini 24-16 önde bitiren sarı-kırmızılı ekip, devre arasına da 46-36 üstün girdi. Galatasaray, üçüncü çeyreğini 60-56 önde geçtiği maçı 83-79 kazandı.
İLK KEZ YENİLDİ
Bu sonuçla Galatasaray Fuzul, 3'te 3 yaparak sezona namağlup devam ederken Fenerbahçe İstanbul Jet, ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.
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