Adı Galatasaray ile anılıyordu: Borja Sainz için transfer açıklaması!
İngiltere Championship ekibi Norwich City'nin başkanı Mark Attanasio, transferde adı Galatasaray ile anılan 23 yaşındaki İspanyol oyuncu Borja Sainz hakkında açıklama yaptı.
İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'de forma giyen ve performansıyla dikkat çeken Borja Sainz için transfer açıklaması geldi.
İngiliz ekibinin başkanı Mark Attanasio, Sainz'ı ara transfer döneminde satma düşünceleri olmadığını söyledi.
"BİZİM İÇİN ERKEN OLUR"
Ağustos ayında kulübün yönetimini devralan Attanasio, "Borja Sainz'ı ocak ayında satmamıza gerek yok. Bizim için her şeyi yapıyor, 90 dakika koşuyor. Harika bir karakteri var. Bu yüzden bir noktada yoluna devam etmek isterse bunu yapabiliriz ancak ocak ayı bizim için erken olur diye düşünüyorum" dedi.
GALATASARAY İLE ADI GEÇTİ
Norwich City ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Borja Sainz'ın güncel piyasa değeri 2.2 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Önceki haftalarda adı Galatasaray'la da geçen Sainz, bu sezon Norwich City'de çıktığı 17 maçta 12 gol attı ve 2 asist yaptı.
GİRESUNSPOR'DA OYNAMIŞTI
Türkiye'de daha önce 2022-2023 sezonunda Giresunspor forması giyen Sainz, Karadeniz ekibinde çıktığı 34 maçta 10 gol, 4 asistlik performans ortaya koymuştu.
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