Osimhen transferinde Galatasaray'ı zora sokan gelişme: Premier Lig ekipleri devreye girdi!
Galatasaray'ın da imkanları zorlamak istediği Victor Osimhen'in transferinde yeni gelişme ortaya çıktığı iddia edildi.
Galatasaray formasıyla yeniden kendini parlatan Victor Osimhen transferinde yeni gelişme ortaya çıktığı iddia edildi.
Galatsaray Kulübü, Victor Osimhen için tüm imkanlarını kullanmaya hazır olsa da transferin seyrini değiştirebilecek 3 güçlü aday açıklandı.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Napoli 25 yaşındaki oyuncu için yaklaşık 75 milyon Euro bonservis bedeli koyuyor.
GALATASARAY'A 3 GÜÇLÜ RAKİP
Galatasaray'ın bu şartları yakalamasının zor olduğu belirtilirken, haberde yer alan detaya göre; Avrupa'dan 3 büyük kulüp de Osimhen transferi için teklif sunmaya hazır durumda bulunuyor.
Manchester United, Chelsea ve Arsenal gibi Premier Lig kulüpleri, Osimhen'in durumunu yakından takip ediyor.
Osimhen bu sezon Galatasaray'da 9 maça çıkarken 8 gol attı ve 4 de asist katkısı verdi.
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