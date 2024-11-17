Osimhen transferinde Galatasaray'ı zora sokan gelişme: Premier Lig ekipleri devreye girdi!

Galatasaray'ın da imkanları zorlamak istediği Victor Osimhen'in transferinde yeni gelişme ortaya çıktığı iddia edildi.

Osimhen transferinde Galatasaray'ı zora sokan gelişme: Premier Lig ekipleri devreye girdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2024 - 19:07

Galatasaray formasıyla yeniden kendini parlatan Victor Osimhen transferinde yeni gelişme ortaya çıktığı iddia edildi.

Galatsaray Kulübü, Victor Osimhen için tüm imkanlarını kullanmaya hazır olsa da transferin seyrini değiştirebilecek 3 güçlü aday açıklandı. 

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Napoli 25 yaşındaki oyuncu için yaklaşık 75 milyon Euro bonservis bedeli koyuyor. 

GALATASARAY'A 3 GÜÇLÜ RAKİP

Galatasaray'ın bu şartları yakalamasının zor olduğu belirtilirken, haberde yer alan detaya göre; Avrupa'dan 3 büyük kulüp de Osimhen transferi için teklif sunmaya hazır durumda bulunuyor. 

Manchester United, Chelsea ve Arsenal gibi Premier Lig kulüpleri, Osimhen'in durumunu yakından takip ediyor. 

Osimhen bu sezon Galatasaray'da 9 maça çıkarken 8 gol attı ve 4 de asist katkısı verdi.


Etiketler: #victor osimhen #galatasaray #transfer

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