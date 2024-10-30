Derbilerde bileği bükülmüyor: Galatasaray 'büyük' oynuyor!

Yayınlanma: 30.10.2024 - 10:01

Güncelleme: 30.10.2024 - 10:02

Galatasaray, Beşiktaş’ı Rams Park’ta 2-1 yenerek rakipleriyle arasındaki puan farkını açarken teknik direktör Okan Buruk’un büyük maçlardaki performansı dikkat çekiyor.

Sarı-Kırmızılı takımın başında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’a karşı 14 kez rakip olan 51 yaşındaki teknik direktör bu maçların 10’undan galibiyetle ayrıldı. Buruk ayrıca Beşiktaş’ı konuk ettiği ilk 3 maçı kazanan ilk Galatasaray teknik direktörü olarak tarihe geçti.

EN İYİ SEZON BAŞLANGICI

Cim-Bom hücum istatistikleriyle de rakiplerini geride bıraktı. Sarı-Kırmızılı takım 10 hafta sonunda ligin en fazla gol atan (29) en fazla şut çeken (171) ve en fazla net pozisyon yakalayan (45) takımı oldu.

Galatasaray, ilk 10 haftalar itibarıyla en iyi sezon başlangıcını yineledi. Sarı-Kırmızılılar, geçen sezon da ilk 10 haftada 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak en iyi sezon başlangıcına imza atmıştı. Cim-Bom, Süper Lig tarihinde daha önce ilk 10 maçta 1959-1960, 2001-2002 ve 2005- 2006 sezonlarında 8’er galibiyet ve 2’şer beraberlik almıştı.

MÜTHİŞ ÜÇLÜ

Galatasaray’ın bu sezon attığı 37 golün 16’sında Icardi (6), Barış Alper (5) ve Yunus’un (5) imzası var. Sarı-Kırmızılılarda yıldız futbolcu Osimhen ise rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Cim-Bom Süper Lig’de bu haftayı BAY geçecek