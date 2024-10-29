Voleybolda dev derbi: Fenerbahçe, Galatasaray'ın serisini bitirdi!

Yayınlanma: 29.10.2024 - 19:11

Güncelleme: 29.10.2024 - 19:11

Vodafone Sultanlar Ligi 6. haftasında Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin karşı karşıya geldi.

6 MAÇTA SET VERMEDİ

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 3-0 kazandı. Sarı-lacivertli takım bu sene ligde çıktığı 6. maçı da set vermeden kazandı.

GALATASARAY BİR İLKİ YAŞADI

Bu sezon çıktığı 12 resmi maçta rakiplerini set vermeden mağlup eden Galatasaray, ilk kez bir mücadeleyi set alamadan tamamladı.