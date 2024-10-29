Voleybolda dev derbi: Fenerbahçe, Galatasaray'ın serisini bitirdi!

Fenerbahçe Medicana, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında kendi evinde karşılaştığı Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti.

Voleybolda dev derbi: Fenerbahçe, Galatasaray'ın serisini bitirdi!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2024 - 19:11

Vodafone Sultanlar Ligi 6. haftasında Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin karşı karşıya geldi.

6 MAÇTA SET VERMEDİ

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 3-0 kazandı. Sarı-lacivertli takım bu sene ligde çıktığı 6. maçı da set vermeden kazandı.

GALATASARAY BİR İLKİ YAŞADI 

Bu sezon çıktığı 12 resmi maçta rakiplerini set vermeden mağlup eden Galatasaray, ilk kez bir mücadeleyi set alamadan tamamladı.


Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #Derbi #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi

İlgili Haberler

Serdal Adalı'dan çok sert açıklama!

Serdal Adalı'dan çok sert açıklama! "Galatasaray şaibedir"
Beşiktaş'tan Galatasaray, TFF ve Kardeşler için açıklama! 'Örgütlü kötülük çetesi'

Beşiktaş'tan Galatasaray, TFF ve Kardeşler için açıklama! 'Örgütlü kötülük çetesi'
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler