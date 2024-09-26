Derrick Rose, 35 yaşında basketbola veda etti!
NBA'de son olarak Memphis Grizzlies forması giyen ABD'li basketbolcu Derrick Rose, 35 yaşında emeklilik kararı aldı.
Derrick Rose, emekli olduğunu duyurdu.
Rose, ESPN'e yaptığı açıklamada, "Basketbola her şeyimi verdiğimi bildiğim için, kararım konusunda kendime güvenim tam. Basketbol benim için sadece bir başlangıçtı. Şimdi tek önemli olan, tüm benliğimle ailemin yanında olmak. Bunu hak ediyorlar" şeklinde konuştu.
Memphis Grizzlies, hafta başında 35 yaşındaki Rose'un sözleşmesinin son yılı için serbest kalma isteğini yerine getirmişti.
Chicago Bulls'ta üç kez All-Star olan ve 2010-11 sezonunda tarihin en genç MVP'si seçilen Rose, NBA kariyeri boyunca oynadığı altı takımda (Chicago, New York, Cleveland, Minneapolis, Detroit ve Memphis) maç başına 17,4 sayı ve 5,2 asist ortalamaları kaydetmişti.
Rose, 2008 NBA Draftı'nda 1. sıradan seçilerek lige giriş yapmış ve memleketinin takımı olan Bulls'a katılmıştı.
Atletizmi ve akrobatik oyun stiliyle ligi domine eden Rose, kısa sürede NBA'in en heyecan verici genç yıldızlarından biri olmayı başarmış, 2008-09 sezonunda Yılın Çaylağı ödülünü kazandıktan sonraki üç sezonda da All-Star seçilmişti.
NBA tarihinin en genç MVP'si olduğu 2010-11 sezonunda maç başına 25,0 sayı ve 7,7 asist ortalamalarla Rose, Bulls'u normal sezonda 62-20'lik dereceye ve playofflarda ise Doğu Konferansı finallerine taşımayı başarmıştı.
Lakin Rose'un kariyerinin gidişatı, 2012 playofflarının ilk turunda çapraz bağlarını yırttığında tamamen değişmiş ve sonraki sezonun tamamını kaçırdıktan sonra, 2013-14 sezonunda yalnızca 10 maçla sınırlı kalmıştı.
Bulls'taki sekiz yıllık serüveni Chicago'nun kendisini 2016 yazında New York Knicks'e takas etmesiyle sona eren Rose, kariyerinin ikinci yarısında sık sık sakatlıklardan etkilendiği için çokça takım değiştirmişti.
Kariyerinde toplamda 723 normal sezon maçına çıkmış olan Rose, son üç sezonda sadece 77 maçta forma giyebilmişti.
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