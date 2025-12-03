Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dev derbide Kazımcan Karataş'ı yaralayan taraftar gözaltına alındı!

Dev derbide Kazımcan Karataş'ı yaralayan taraftar gözaltına alındı!

3.12.2025 14:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Dev derbide Kazımcan Karataş'ı yaralayan taraftar gözaltına alındı!

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılı futbolcu Kazımcan Karataş'ı yaralayan taraftar gözaltına alındı.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Dev derbide Sane'nin attığı gol sonrası 1-0 öne geçen sarı kırmızılı futbolcular sevinirken sahaya atılan yabancı madde Kazımcan Karataş'a isabet etti.

Gözünün altından yaralanan ve bandaj yapılan Karataş'ın son hali maç sonu Galatasaray tarafından yayınlandı.

Gelişmelerina ardından genç futbolcuyu yaralayan taraftar yakalandı. İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü Polisleri stat kameralarından çakmağı atan taraftarı tespit etti.

BİR YIL MEN CEZASI

Fenerbahçe taraftarı M.G. gözaltına alındı ve hakkında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" nedeniyle yasal işlem yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Image

İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #Kazımcan Karataş

İlgili Haberler

Samsunspor'dan Galatasaray maçı açıklaması: 'Puan ya da puanlar almak için...'
Samsunspor'dan Galatasaray maçı açıklaması: 'Puan ya da puanlar almak için...' Samsunspor Kulübü Başkanvekili Veysel Bilen, Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Bilen, Samsunspor'un son dönemde Galatasaray'dan puan alamadığını belirterek, "İstanbul'a puan ya da puanlar almak için gidiyoruz" dedi.
Galatasaray ile görüşme sonrası TFF'den Yasin Kol kararı!
Galatasaray ile görüşme sonrası TFF'den Yasin Kol kararı! Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Hakem Yasin Kol'un kararlarına büyük tepki gösteren Galatasaray cephesi, TFF'ye ziyarette bulundu. Görüşme sonrası TFF'nin hakem Yasin Kol ile ilgili düşüncesine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
TFF açıkladı: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri belli oldu!
TFF açıkladı: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri belli oldu! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in geride kalan 14. haftasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen isimleri duyurdu.