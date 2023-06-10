Dev finalde sakatlık şoku! Kevin De Bruyne...
Manchester City ile Inter'in karşı karşıya geldiği maçta City'nin yıldız ismi Kevin De Bruyne sakatlanarak sahayı terk etti.
Manchester City ile Inter'in karşı karşıya geldiği maçta İngiliz ekibi adına talihsiz bir an yaşandı.
City'de sakatlanan Kevin De Bruyne, 36. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Maçın kalan bölümünde İngiliz oyuncu Phil Foden görev aldı. Belçikalı yıldız oyundan ayrılırken gözyaşlarına hakim olamadı.
Kevin De Bruyne 2021 Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea ile karşı karşıya geldikleri maçta da 60. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
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