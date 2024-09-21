Dev maç öncesi nefesler tutuldu... İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri!

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşacak. İşte dev derbinin muhtemel 11'leri...

Dev maç öncesi nefesler tutuldu... İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2024 - 09:37

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak.

Fenerbahçe, derbi öncesi hazırlıklarını tamamladı. Sarı lacivertliler dev maç için kampa girdi.

NTV Spor'un haberine göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray karşısında Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Maximin ve Dzeko 11'ini tercih etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe gibi Galatasaray da derbi hazırlıklarını tamamladı. Tedavisi devam eden Hakim Ziyech saha çalışmalarına başladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Fenerbahçe karşısında Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış ve Osimhen 11'ini tercih etmesi bekleniyor.


Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #Trendyol Süper Lig

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