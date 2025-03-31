Dev maçta gülen taraf Kocaelispor oldu!
1. Lig'de Kocaelispor, sahasında derbide Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti. Kocaelispor, ligde beş haftanın ardından kazandı.
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında derbi maçta Kocaelispor, sahasında Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki maçta kazanan 3-1'lik skorla Kocaelispor oldu.
Sakaryaspor, 12. dakikada Burak Çoban ile 1-0 öne geçti. Kocaelispor, 22. dakikada Markao ve 36. dakikada Samet Yalçın'ın golleriyle Kocaelispor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
Kocaelispor, Oğulcan Çağlayan'ın 71. dakikada attığı golle maçı 3-1 kazandı.
Kocaelispor, bu galibiyetle birlikte ligde beş maçlık beraberlik serisine son verdi ve galibiyeti aldı.
1. Lig'in 31. haftasında derbi maçta Kocaelispor, sahasında Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki maçta kazanan 3-1'lik skorla Kocaelispor oldu.
Sakaryaspor, 12. dakikada Burak Çoban ile 1-0 öne geçti. Kocaelispor, 22. dakikada Markao ve 36. dakikada Samet Yalçın'ın golleriyle Kocaelispor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
Kocaelispor, Oğulcan Çağlayan'ın 71. dakikada attığı golle maçı 3-1 kazandı.
Kocaelispor, bu galibiyetle birlikte ligde beş maçlık beraberlik serisine son verdi ve galibiyeti aldı.
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