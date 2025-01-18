Dev maçta kazanan Juventus!
İtalya Serie A'da Juventus, sahasında Milan'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 21. haftasında Juventus, sahasında Milan ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-0'lık skor ile Juventus oldu.
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Samuel Mbangula ve 64. dakikada Timoth Weah attı.
Juventus'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, yaşadığı sakatlığın ardından ikinci yarının başında yerini Timoth Weah'a bıraktı.
Bu sonucun ardından Juventus, 37 puana yükseldi. Milan, 31 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Napoli deplasmanına gidecek. Milan, sahasında Parma'yı ağurlayacak.
Etiketler: #İtalya Serie A #juventus #milan
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