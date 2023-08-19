Dev maçta kazanan Tottenham!
Tottenham, sahasında ağırladığı Manchester United'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Tottenham, sahasında Manchester United ile karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Tottenham'a galibiyeti getiren golleri, 49. dakikada Pape Sarr ve 83. dakikada Lisandro Martinez (Kendi kalesine) attı.
Bu sonucun ardından Tottenham, ligdeki ilk galibiyetini aldı ve 4 puana yükseldi. Manchester United ise ikinci haftada ilk yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.
Tottenham, ligin gelecek haftasında Bournemouth deplasmanına gidecek. Manchester United, sahasında Nottingham Forest'ı konuk edecek.
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