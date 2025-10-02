Dev maçta PSG, Barcelona'yı son dakikada yıktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Barcelona, sahasında PSG'yi konuk etti.

İspanya'da oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG, 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Barcelona, 19. dakikada Ferran Torres'in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole konuk ekip PSG'den cevap 38. dakikada Senny Mayulu ile geldi ve devreye 1-1'lik eşitlikle girildi.

Mücadelenin ikinci yarısı uzun süre sessiz geçerken PSG adına sahneye 90. dakikada Gonçalo Ramos çıktı ve PSG karşılaşmayı 2-1 kazandı.

BARCELONA'DAN REKOR

Barcelona, PSG karşısında bulduğu golle üst üste 45. maçında da gol atmayı başararak kulüp tarihinin en uzun gol serisi rekorunu kırdı.

Daha önceki rekor, 1942-1944 yılları arasında kaydedilen 44 maçlık seriye aitti.

Bu sonuçla birlikte PSG, yeni sezona 2'de 2 ile başladı. Barcelona ise ilk yenilgisini yaşadı.

Devler Ligi'nin 3. haftasında Barcelona, Olympiacos'u konuk edecek. PSG, Leverkusen deplasmanında olacak.