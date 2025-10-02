Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dev maçta PSG, Barcelona'yı son dakikada yıktı!

Dev maçta PSG, Barcelona'yı son dakikada yıktı!

2.10.2025 09:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Dev maçta PSG, Barcelona'yı son dakikada yıktı!

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Barcelona, sahasında PSG'yi konuk etti.

İspanya'da oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG, 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Barcelona, 19. dakikada Ferran Torres'in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole konuk ekip PSG'den cevap 38. dakikada Senny Mayulu ile geldi ve devreye 1-1'lik eşitlikle girildi.

Mücadelenin ikinci yarısı uzun süre sessiz geçerken PSG adına sahneye 90. dakikada Gonçalo Ramos çıktı ve PSG karşılaşmayı 2-1 kazandı.

BARCELONA'DAN REKOR

Barcelona, PSG karşısında bulduğu golle üst üste 45. maçında da gol atmayı başararak kulüp tarihinin en uzun gol serisi rekorunu kırdı.

Daha önceki rekor, 1942-1944 yılları arasında kaydedilen 44 maçlık seriye aitti.

Bu sonuçla birlikte PSG, yeni sezona 2'de 2 ile başladı. Barcelona ise ilk yenilgisini yaşadı.

Devler Ligi'nin 3. haftasında Barcelona, Olympiacos'u konuk edecek. PSG, Leverkusen deplasmanında olacak.

İlgili Konular: #psg #barcelona #uefa şampiyonlar ligi

İlgili Haberler

Barcelona'dan müthiş geri dönüş!
Barcelona'dan müthiş geri dönüş! Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında kendi sahasında ağırladığı Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti.
Barcelona'da sakatlık şoku!
Barcelona'da sakatlık şoku! Barcelona, Real Oviedo maçında sakatlanan Raphinha'nın 3 hafta, kaleci Joan Garcia'nın ise 4-6 hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.
Barcelonalı Gavi'den Leroy Sane itirafı!
Barcelonalı Gavi'den Leroy Sane itirafı! İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın formasını giyen 21 yaşındaki oyuncu Gavi, Galatasaray'ın Alman oyuncusu Leroy Sane ile ilgili bir itirafta bulundu.