Devin Booker'ın 47 sayısı Suns'a galibiyeti getirdi
NBA'de Phoenix Suns sahasında Utah Jazz'ı 135-127 mağlup etti. Suns'ın yıldızı Devin Booker, 47 sayı, 11 asist, 6 ribauntla maça damga vurdu.
NBA'de 7 maç yapıldı. Batı Konferansı lideri Thunder konuk ettiği Raptors'ı 12 sayı farkla yendi.
Thunder'da Jalen Williams 27 sayı, Shai Gilgeous-Alexander 25 sayı kaydetti.
Raptors'ta ise Scottie Barnes, 21 sayı ile maçı tamamladı.
DEVIN BOOKER'DAN 47 SAYI
Batı Konferansı'nda Phoenix Suns konuk ettiği Utah Jazz'ı 135-127 yendi.
Suns'ta Devin Booker, 47 sayı, 11 asist, 6 ribaunt ile maçın yıldızı oldu.
Jazz'da ise John Collins 21 sayı, Lauri Markkanen 20 sayı kaydetti.
ADEM BONA'DAN 2 SAYI
Doğu Konferansı'nda Detroit Pistons konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 125-112 mağlup etti.
Pistons'ta Malik Beasley, 36 sayıyla NBA kariyer rekorunu kırarken Tobias Harris ise 22 sayı ve 9 ribaunt kaydetti.
76ers'ta ise Tyrese Maxey, 27 sayı atarken milli oyuncu Adem Bona 2 sayı, 1 ribaunt ve 1 blok ile oynadı.
SONUÇLAR
Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 117-116
Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 124-134
Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 115-110
Brooklyn Nets-Miami Heat: 102-86
Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 125-112
Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors: 121-109
Phoenix Suns-Utah Jazz: 135-127
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