Devler Ligi için Lugano ile karşılaşacak F.Bahçe’de Mourinho iddialı: ‘Her kupaya talibiz’
Mourinho, Lugano maçı öncesi UEFA’ya sunulan oyuncu listesinde Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Crespo, Zajc, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir’a yer vermedi.
Yeni transferler Maximin, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın listye alındı. Ancak antrenmanda darbe alıp sakatlanan Maximin, kafileye dahil edilmedi.
Mourinho’nun Lugano karşısında şu 11’i sahaya sürmesi bekleniyor: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Bartuğ, Fred, Tadic, Szymanski, Oğuz, Dzeko. F.Bahçe, Lugano’yu elerse UEFA Şampiyonlar Ligi 3. turunda Fransa’nın Lille takımıyla karşılaşacak. İlk maçlar 6-7 Ağustos’ta, rövanşlar 13 Ağustos’ta oynanacak.
Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetimindeki ilk resmi sınavına bugün çıkıyor. Sarı Lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşılaşacak.
Saat 21.30’da başlayacak ve D Smart’tan naklen yayımlanacak mücadeleyi Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek. F.Bahçe, 30 Temmuz’da Kadıköy’de oynayacağı rövanş için avantajlı bir skorla İstanbul’a dönmeyi planlıyor.
Mourinho, F.Bahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermesi gereken büyük bir kulüp ve camia olduğunun altını çizerek, “Futbola büyük yatırım yapan, tutkulu taraftarı olan camiamız Şampiyonlar Ligi’nde olmalı. Biz de bunun için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Lugano’yu eleyip, diğer turdaki rakibimizin karşısına daha da hazır çıkacağız. F.Bahçe mücadele ettiği her kulvarda başarıyı ve kupayı kazanmayı hedefler” diye konuştu.
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