Mourinho'dan Lugano maçı için kadro kararı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin, kadroyu UEFA'ya bildirdiği ancak teknik direktör Jose Mourinho'nun kadronun açıklanmasını istemediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2024 - 10:53
Mourinho'dan Lugano maçı için kadro kararı!
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Yeni sezon hazırlıklarını Jose Mourinho yönetiminde sürdüren Fenerbahçe salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki ilk maçında Lugano ile deplasmanda karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını devam ederken Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde Lugano karşılaşması için kadronun UEFA'ya bildirildiği belirtildi.

Haberde, teknik direktör Jose Mourinho'nun bildirilen kadronun açıklanmasını istemediği ifade edildi.

Maçtan 24 saat önceye kadar iki değişiklik yapma hakkı bulunan sarı-lacivertlilerde Mourinho'nun oyuncularını son ana kadar görüp kadroyla ilgili kararını vereceği kaydedildi.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR 

Fenerbahçe, Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan pas çalışmasıyla devam eden idmanda taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise sarı-lacivertli takımın taktik çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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