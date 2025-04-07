Devler Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı 8 Nisan Salı günü başlıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında yarın ve 9 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.
Karşılaşmaların rövanşları, 15-16 Nisan'da oynanacak.
"Devler Ligi"nde çeyrek final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
8 Nisan Salı:
22.00 Arsenal (İngiltere)-Real Madrid (İspanya)
22.00 Bayern Münih (Almanya)-Inter (İtalya)
9 Nisan Çarşamba:
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Aston Villa (İngiltere)
22.00 Barcelona (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya)
Etiketler: #Şampiyonlar Ligi #çeyrek final #uefa
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