Devre arası kardeşinin vefat ettiğini öğrendi: Adana Demirsporlu Maestro'dan büyük fedakarlık
Beşiktaş maçının devre arasında kardeşinin ölüm haberini alan Maestro, maça devam etme kararı aldı.
Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçı sırasında Maestro'nun kardeşinin vefat ettiğini duyurdu.
Beşiktaş'a karşı ilk 11'de sahaya çıkan Maestro ile ilgili olarak Murat Sancak, "Maestro, devre arasında kardeşinin ölüm haberini almasına rağmen, 'Takımımı yalnız bırakmayacağım.' dedi ve sahaya çıktı. Allah gani gani rahmet eylesin kardeşim" paylaşımını yaptı.
Etiketler: #Maestro #adana demirspor #beşiktaş
Spor Haberleri
- Adana Demirsporlu futbolcudan büyük fedakarlık
- Zorlu mücadelede ilk düdük çaldı!
- Onur Özütoprak kimdir?
- Beşiktaş'a deplasmanda büyük şok!
- Tahkim Kurulu'ndan Dursun Özbek kararı!
- Lamine Yamal'dan Barcelona'ya kötü haber!
- 2025 UEFA Süper Kupa maçının adresi belli oldu!
- Penaltı kaçırmıştı: Rangers'tan Rıdvan Yılmaz'a destek!
- Fenerbahçe'den üç isim için sakatlık açıklaması!
- Emre Sakcı: 'Daha büyük hedeflerim var'
En Çok Okunan Haberler
-
- Salim ve Enes'in sildiği mesajlar ortaya çıktı
- Dönmek isteyen gençler için şartını açıkladı
- Beşar Esad'dan ilk açıklama
- Bir acayip Türkiye hikâyesi
- CHP'de kritik isme ihraç yolu
- Acemoğlu'ndan Türkiye'ye kritik uyarı
- Bilal Erdoğan'dan 'helalleşme' isyanı
- CHP'li 6 belediyenin hesabına bloke konuldu!
- Jose Mourinho'dan genç futbolcuya övgü!
- İmamoğlu'ndan ilk 'bloke' açıklaması