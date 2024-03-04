Devynne Charlton'dan dünya salon rekoru!
Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 60 metre engellide Bahamalı Devynne Charlton, dünya salon rekoru kırarak altın madalya kazanmayı başardı.
Bahamalı Devynne Charlton, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 60 metre engellide dünya salon rekoru kırarak altın madalya kazandı.
İskoçya'nın Glasgow kentindeki organizasyonda kadınlar 60 metre engelli finali koşuldu.
Müsabakayı 7.65 saniyeyle birinci sırada bitiren Charlton, kendisine ait dünya salon rekorunu geliştirdi.
Fransız Cyrena Samba-Mayela 7.74 saniyeyle gümüş, Polonyalı Pia Skrzyszowska ise 7.79 saniyeyle bronz madalya aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seçimden önce çekilecekler'
- Dünyayı dolaşan çifte toplu tecavüz
- 'Şeriat' paylaşımına ceza yolda
- Tribünlere küfür etti!
- 'Sesi kapattı, dayanamadı'
- Emekliye ek zam yapılacak mı?
- AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
- Erdoğan'ın yakın arkadaşından sürpriz çıkış!
- Sosyal medya platformu X'ten Türkiye kararı
- Feyyaz Uçar'dan Galatasaray'a sert tepki