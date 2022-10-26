Di Maria'nın ev özlemi büyüyor!

26 Ekim 2022 Çarşamba, 08:23

Juventuslu Angel Di Maria, ülkesine dönerek forma giydiği ilk takımda futbolu bırakmayı çok istediğini açıkladı.

Arjantinli yıldız Di Maria ülkesine dönmenin hayallerini kurduğunu ve bu anlamda bir çok vatandaşından ayrıldığını belirterek, "Avrupa'daki oyuncular geleceğini Avrupa'da hayal ederken ben Arjantin'e geri dönmek istiyorum. En büyük hayalim Rosario Central'e geri dönmek. Kolay olmaz ama dönmeyi çok istiyorum" sözlerini kullandı.

Bu sezon Juventus'a imza atan Di Maria, takımının istikrarsız gidişi nedeniyle mutsuz olduğunu daha önceki röportajlarında da aktarmıştı.

Rosario Central'de profesyonel olan 34 yaşındaki Angel Di Maria, Benfica, Real Madrid, Manchester United ve PSG formalarını giymişti.