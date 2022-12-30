Dia Saba, Sivasspor'dan neden ayrıldığı açıkladı

30 Aralık 2022 Cuma, 18:52

Demir Grup Sivassporlu futbolcu Dia Saba, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

Düzenlenen basın toplantısında Saba, ailesinin yurt dışında olması sebebiyle takımdan ayrılması gerektiğini söyleyerek, "Öncelikle kulübüme başkanıma, hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Bu kulübe geldiğimden beri bana destek oldular. Burada 4 ay kadar durdum ama 2 yıl gibi geldi. Çok güzel günlerimiz geçti. Buradan ayrılmak durumundayım, ayrılmamın sebebi ise ailevi konular" dedi.

Dia Saba

"BENCE KULÜBÜN TEK EKSİĞİ VAR O DA TARAFTAR"



Bir gazetecinin “Dia Saba Türkiye’de kalacak mısın?” sorusuna Saba, "Bu toplantıyı veda etmek için yapıyorum. Geleceğimle ilgili yorum yapmam gereken yerin burası olmayacağını düşünüyorum. Buraya herkese teşekkür etmek için geldim. Sivasspor’da oynamak benim için bir zevkti. Çok güzel bir 4 ay geçirdim. Şu anda takımın içinde bulunduğu durum iyi değil. Bu sebeple çok üzgünüm. Takımımızın UEFA Konferans Ligi’nde devam etmesini temenni ediyorum. İlerleyen zamanlarda bunu başaracaklarına eminim. Belki benim ayrılışım şuanda doğru zaman değil ama olmak olduğu bir zaman diye düşünüyorum. Bunun için de çok üzgünüm. Keşke böyle olmasaydı. Bence kulübün tek eksiği var o da taraftar. Kulübün taraftar desteğine ihtiyacı var" yanıtını verdi.

"BURADAN BAŞKA BİR KULÜBE GİDECEĞİM"

Kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'ın kendisini Sivasspor'a getirmek için çok uğraştığını belirten Saba, "Şu anda tabi burada kalmam için gerçekten ellerinden geleni yaptılar. Beni çok istediklerini de gösterdiler. Ama buradaki konu para, kariyer veya başka bir kulüpte oynamak değil, tamamen ailesel bir durum. Ben çünkü daha çok aile adamıyım. Futbol oynamaya da devam edeceğim. Buradan başka bir kulübe gideceğim. Ama ailemin de tercihleri, onların da düşüncelerini tatmin etmek doğrultusunda hareket ediyorum. Burada geleceğimden şu an bahsetmek istemiyorum. Menajerimin yaptığı görüşmeler sonunda açıklığa kavuşacak. Benim buradaki işim oyun oynamak. Yani futbol oynamak. Ama sıradaki kulübümü zaman gösterecek" diye konuştu.

"BURADA ULUSLARASI BİR OKUL YOK"

Sivasspor ile olan sözleşme ayrıntıları hakkında da bilgi veren Saba, "Sözleşmemde '250 bin dolara serbest kalır' maddesi var. Ben bu maddeyi kullanıyorum. Ayrıca buradan ayrılma sebebim Türkiye ya da Sivas şehri değil. Burada uluslararası bir okul yok. Benim büyük çocuğum da Türkçe bilmiyor. Ana dilinde, yani İngilizce olarak eğitim göremiyor. Asıl sebep bu diyebilirim" dedi.

"GOLÜN İPTAL SEBEBİNİ BİLMİYORUZ"

Galatasaray ile oynanan maçta iptal edilen golün sorulması üzerine Saba, "Açıkçası sebebini bilmiyorum. Arkadaşlarımla da konuştuk. Hiçbirimiz o golün neden iptal edildiğini bilmiyoruz. Bence hakem de tam olarak bilmiyor. Orada elini kaldırdı, ofsayt gösterdi ama ofsayt nerede var onu da bilmiyoruz, onu da görmedik. Bence kimse bilmiyor bu golün neden iptal olduğunu. Bu da şunu gösteriyor ki VAR sistemi de hata yapabiliyor ve burada da hata yaptığını görüyoruz. Bence bu maçta daha fazlasını hak etmiştik. Galibiyet olmasa da en azından beraberliği hak etmiştik. Karşılaşma belki galibiyetle de sonuçlanabilirdi. Ama olan oldu. Futbolda zaman kısıtlıdır. Çünkü dört gün sonra Konya maçımız var. Bu maça odaklıyız. Konya maçına odaklı olmayıp bunu düşünecek vaktimiz yok. Çünkü Konya'dan sonra tekrar kısa bir süre sonra yine maçımız var. Bu kadar kısa zaman aralıkları içinde geçmişe takılıp kalamayız" ifadelerini kullandı.

Dia Saba, bu sezon Sivasspor’da oynadığı 20 maçta 6 gol, 7 asistle 13 gole direkt katkı yaptı.