Trabzonsporlu futbolcu Edin Visca'nın dönüş tarihi belli oldu

30 Aralık 2022 Cuma, 12:36

Karagümrük maçı ile birlikte Trabzonspor'da ilk 11'e dönen 32 yaşındaki Edin Visca'dan kötü haber geldi.

Yıldız oyuncu sol omzundan yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat oldu.

Edin Visca

EN ERKEN MART AYI DÖNECEK

Takvim'in haberine göre, Kolu kırıldığı için daha önce 3 ay oynayamayan futbolcunun, 2 ay kadar formasından uzak kalacağı ve en erken mart ayı başında takımla çalışmalara geri döneceği bildirildi.