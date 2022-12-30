Trabzonsporlu futbolcu Edin Visca'nın dönüş tarihi belli oldu

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un deplasmanda Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanarak oyunu terk eden Boşnak futbolcu Edin Visca'nın uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2022 Cuma, 12:36
Trabzonsporlu futbolcu Edin Visca'nın dönüş tarihi belli oldu
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Karagümrük maçı ile birlikte Trabzonspor'da ilk 11'e dönen 32 yaşındaki Edin Visca'dan kötü haber geldi.

Yıldız oyuncu sol omzundan yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat oldu.

Edin Visca

EN ERKEN MART AYI DÖNECEK

Takvim'in haberine göre, Kolu kırıldığı için daha önce 3 ay oynayamayan futbolcunun, 2 ay kadar formasından uzak kalacağı ve en erken mart ayı başında takımla çalışmalara geri döneceği bildirildi. 


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