Didier Deschamps'tan Fransa'da 100. galibiyet
Didier Deschamps, Fransa Milli Takımı'nın başında çıktığı 154 maçta 100 galibiyet aldı.
EURO 2024'te Avusturya'yı 1-0 mağlup eden Fransa'da Didier Deschamps'tan dalya geldi.
Fransız teknik adam, 2012 yılından bu yana görev aldığı Fransa Milli Takımı'nda 154'ncü maçında 100. galibiyetini aldı.
Tecrübeli hoca bu maçlarda ayrıca 30 beraberlik ve 24 yenilgi yaşarken, 2.13 puan ortalaması yakaladı.
Fransa ile 2020 yılında Avrupa Şampiyonluğu yaşayan Deschamps'ın sözleşmesi 2026 yılına dek devam ediyor.
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