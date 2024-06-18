Maçı tamamlayamamıştı: Mbappe'den Fransa'ya kötü haber!

Euro 2024'ün ilk maçında Avusturya ile karşılaşan Fransa'da Kylian Mbappe'nin, Danso ile yaşadığı çarpışmanın ardından burnu kırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2024 - 09:17
Maçı tamamlayamamıştı: Mbappe'den Fransa'ya kötü haber!
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Euro 2024 D Grubu ilk maçında Fransa, Wöber'in kendi kalesine attığı golle  Avusturya'yı 1-0 yendi.

Fransa'da Antoine Griezmann'ın kullandığı serbest vuruşa vurmaya çalışan Kylian Mbappe, Danso ile çarpıştı. 25 yaşındaki oyuncu çarpışmanın etkisiyle yerde kaldı. Hakem Manzano'nun talebiyle milli takım doktorları saha içinde Mbappe'nin tedavisini yaptı. Mbappe'nin forması kanla kaplandı. Yıldız futbolcu oyuna devam edemedi ve yerine Giroud girdi. 

TF1'in haberine göre Kylian Mbappe'nin burnu kırıldı.

MBAPPE, EURO 2024'E DEVAM EDECEK Mİ?

AS gazetesinin haberine göre burnu kırılan Kylian Mbappe, Euro 2024'e devam etmek istiyor.

Yıldız futbolcu kalan maçlarda maske takacak.


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