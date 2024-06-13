EURO 2024 öncesi... Fransa Milli Takımı'nda kriz!
EURO 2024'ün başlamasına sayılı günler kala turnuvanın favorilerinden Fransa'da Kylian Mbappe ve Kingsley Coman antrenmana çıkmazken, Ibrahima Konate ve Aurelien Tchouameni antrenmanı yarıda bıraktı.
EURO 2024'ün başlamasına az bir süre kala Fransa'da adeta kriz çıktı.
ANTRENMANA ÇIKMADILAR
The Athletic'de yer alan habere göre, Fransa kaptanı Kylian Mbappe ve forvet Kingsley Coman, 17 Haziran Pazartesi günü Avusturya'ya karşı oynayacakları Euro 2024 açılış maçı öncesinde Perşembe günü antrenmana çıkmadı.
25 yaşındaki Mbappe takımın geri kalanından ayrı olarak kapalı alanda bireysel çalışma yaparken, 28 yaşındaki Coman hastalığı nedeniyle antrenmanı kaçırdı.
İKİ İSİM ANTRENMANI BIRAKTI
Defans oyuncusu Ibrahima Konate ve orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni grup antrenmanına başladı ancak daha sonra kondisyoner eşliğinde bireysel egzersizler yapmak için antrenmanı yarıda bıraktı.
25 yaşındaki Konate soğuk algınlığı semptomları yaşarken, 24 yaşındaki Tchouameni ise Mayıs ayında Bayern Münih'e karşı kazanılan Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci ayağında sol ayağından stres sakatlığı geçirdikten sonra iyileşme protokolüne devam ediyor.
Fransa turnuva için Hollanda, Avusturya ve Polonya ile birlikte D Grubunda yer alıyor.
Turnuvaya Avusturya karşısında başlayan Fransa, 21 Haziran'da Hollanda ile karşılaştıktan sonra 25 Haziran'da Polonya karşısında turnuvayı tamamlayacak.
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