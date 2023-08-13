Diego Costa'nın yeni takımı belli oldu
34 yaşındaki Diego Costa, Brezilya Ligi ekiplerinden Botafogo'ya transfer oldu.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bonservisi elinde olan 34 yaşındaki santrfor ile sene sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
İspanya Milli Takımı'nda 24 maçta 10 gole imza atan Diego Costa, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'da görev almıştı.
Costa, kariyerinin zirve dönemlerini yaşadığı takımlardan Atletico Madrid'de 216 karşılaşmada 83 gol ve 36 asist, Chelsea'de ise 120 maçta 59 gol ve 23 asistle oynamıştı.
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